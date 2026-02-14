Frane e alluvioni | perché Emilia Romagna Toscana e Lombardia sono in cima alla classifica del rischio

Il geologo Alessandro Trigila di Ispra spiega che Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono le regioni più colpite da frane e alluvioni, a causa delle condizioni climatiche e del territorio. In queste zone, le piogge intense e le pendenze ripide aumentano il rischio di eventi estremi. Un esempio concreto si è verificato recentemente in Emilia Romagna, dove le forti piogge hanno provocato diverse frane che hanno isolato alcune frazioni.

Roma, 14 febbraio 2026 - Alessandro Trigila, geologo di Ispra e ricercatore. Il vostro ultimo rapporto rivela che quasi il 95% dei Comuni in Italia è a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. "Naturalmente non è interessata tutta la superficie dei Comuni, anche se il numero è estremamente elevato". Dove dobbiamo cercare le isole felici? "Dipende dal tipo di fenomeno. Se ad esempio parliamo di frane, gli eventi riguardano montagna e collina, che sono i tre quarti del territorio italiano. Ancora: le valanghe riguardano il territorio alpino con quote superiori agli ottocento metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A Messina più di 5mila persone vivono in zone a rischio di frane e alluvioni.

