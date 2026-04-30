Nelle giornate del Ponte del Primo Maggio il cielo si presenta più sereno grazie all’arrivo di un anticiclone che ha rafforzato la stabilità atmosferica sull’Italia, portando condizioni di tempo soleggiato e temperature in crescita. Tuttavia, non sono mancate alcune sorprese, con variazioni locali che hanno interessato diverse zone del paese. Le previsioni indicano un miglioramento generale, ma alcune aree hanno registrato ancora qualche fenomeno temporaneo.

Roma - L’anticiclone si rafforza sull’Italia garantendo stabilità diffusa e temperature in aumento, ma tra domenica e sera nubi in arrivo potrebbero offuscare il cielo Dopo il passaggio del fronte freddo che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore, la situazione meteorologica è destinata a cambiare rapidamente. Con l’avvicinarsi del ponte del 1° maggio, si registra infatti un deciso rinforzo dell’anticiclone, in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, pronto a riportare condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le ultime precipitazioni interesseranno nella giornata di venerdì le aree più meridionali, in particolare la bassa Calabria e la Sicilia centro-orientale, dove si potranno ancora verificare brevi piogge in rapido esaurimento.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ponte del Primo Maggio, torna il sole: ma non mancano sorprese

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