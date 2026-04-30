Ponte del primo maggio l' appello dell' Assessorato al Commercio di Lanciano | Restate aperti

In vista del ponte del primo maggio, l’Assessorato al Commercio del Comune di Lanciano ha pubblicato un appello rivolto agli esercenti, ai titolari di attività di vendita al dettaglio e ai gestori dei servizi di ristorazione nel centro cittadino e nei quartieri storici. L’obiettivo è che le attività commerciali rimangano aperte durante il periodo festivo, invitando gli operatori a mantenere i loro orari di servizio.

In vista del Ponte del primo maggio, l’Assessorato al Commercio del Comune di Lanciano rivolge un sentito invito a tutti gli esercenti, ai titolari delle attività di vendita al dettaglio e ai gestori dei servizi di ristorazione del centro cittadino e dei quartieri storici, affinché garantiscano.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ponte del 25 aprile e 1 maggio: musei e mostre aperti a FerraraFerrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di... Molise: i siti statali restano aperti per il ponte del 1° maggio? Cosa sapere I siti statali in Molise restano aperti per il ponte del 1° maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; Ponte del 1 maggio in cammino: 6 passeggiate panoramiche. Ponte del primo maggio, cosa fare a Savona e dintorni: tutti gli eventi tra musica, natura e saporiSavona – Dal mare all’entroterra per il ponte del primo maggio la provincia si trasforma in un lungo racconto fatto di musica, spettacoli, natura, tradizioni e gusto. Accanto agli eventi organizzati n ... ilsecoloxix.it Ponte del Primo Maggio, in viaggio oltre 7 milioni di italianiSoggiorni brevi, spesa sotto controllo e boom di destinazioni domestiche: il settore vale fino a 3,8 miliardi. fortuneita.com Ponte del 2 giugno, l’Austria chiude l’Autostrada del Brennero: ripercussioni e proteste - facebook.com facebook