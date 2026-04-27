Molise | i siti statali restano aperti per il ponte del 1° maggio

In Molise, i siti statali rimarranno aperti durante il ponte del 1° maggio. L'apertura anticipa la domenica al museo, che sarà accessibile gratuitamente il 3 maggio. Questa decisione riguarda le strutture statali della regione, che resteranno aperte nei giorni di festa. La scelta mira a consentire ai visitatori di fruire delle attrazioni anche durante il fine settimana lungo.

? Cosa sapere I siti statali in Molise restano aperti per il ponte del 1° maggio.. L'apertura anticipa la domenica al museo con ingresso gratuito il 3 maggio.. Il Parco archeologico di Sepino, attraverso la Direzione regionale Musei nazionali Molise, ha confermato l’apertura straordinaria dei siti statali per celebrare il Primo maggio, aprendo la strada alla successiva Domenica al museo prevista per il 3 maggio. Mentre il capoluogo di Campobasso accelera i ritmi della vita quotidiana, la notizia che arriva dai centri più antichi e dai luoghi della memoria storica promette un ponte lungo tra cultura e territorio. La decisione di mantenere le porte aperte in occasione della Festa dei Lavoratori non è solo una questione di calendario, ma un atto che valorizza il patrimonio diffuso della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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