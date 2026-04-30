Durante il ponte del Primo maggio, i laghi di Brescia hanno visto un afflusso record di visitatori. Monte Isola, tra le destinazioni più popolari, ha registrato un notevole afflusso di turisti che hanno scelto di trascorrere il weekend lungo in quella zona. Le strade e i punti di interesse si sono riempiti di persone in cerca di relax e svago, creando un clima di grande fermento nella zona.

I laghi bresciani presi d’assedio dai turisti in cerca di un luogo dove trascorrere il weekend lungo del Primo maggio. A Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia, è corsa alle ultime prenotazioni. "Questo fine settimana, che inizierà in anticipo è destinato a restare negli annali. Le strutture ricettive stanno raccogliendo numerosissime richieste. La cosa che ci stupisce e ci fa felici è che le frazioni collinari come Cure, Menzino, Siviano e Masse sono state riscoperte e le prenotazioni, anche dell’ultimo minuto, sono moltissime - spiega il vicesindaco di Monte Isola Sergio Turla - stanno riscoprendo il valore paesaggistico, storico e culturale di questi luoghi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte del Primo maggio. I laghi bresciani presi d’assalto. Pienone a Monte Isola

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