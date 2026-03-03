Dopo le proteste, sono iniziati i lavori di sistemazione sul ponte dell’Enza a Sorbolo Levante. Finora sono stati realizzati ampi varchi tra le arcate, anche se i lavori non sono ancora terminati. La struttura si trova al confine tra le province di Reggio e Parma. La situazione attuale permette l’apertura di alcune parti del ponte, ma i lavori proseguono.

I lavori non sono ancora conclusi, ma finora hanno almeno permesso di aprire ampi varchi tra le arcate del ponte dell’Enza, a Sorbolo Levante, al confine tra le province di Reggio e Parma. Nei mesi scorsi numerosi cittadini del versante brescellese e di Sorbolo-Mezzani, coi rispettivi sindaci, avevano protestato, segnalando come da tempo non fosse attuata una manutenzione nell’alveo del fiume, con le arcate del ponte in gran parte ostruire da detriti che si sono accumulati negli anni. Ora, grazie a quelle sollecitazioni, AiPo ha avviato un intervento che sta permettendo di liberare le arcate dai detriti, consentendo un corretto deflusso dell’acqua, determinate per evitare situazioni di potenziale pericolo in caso di piene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lavori dopo le proteste. Pulite le arcate del ponte

