Potenziamento del ponte sul fiume una notte di chiusura dell' autostrada | la mappa

L’autostrada A13 Bologna-Padova rimarrà chiusa tra Ferrara Nord e Occhiobello nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18, a causa dei lavori di potenziamento del ponte sul fiume Po. La chiusura durerà dalle 21 alle 5, per permettere le operazioni di ammodernamento strutturale che coinvolgono anche le squadre di cantiere posizionate lungo il ponte. Durante questo intervallo, i veicoli in transito saranno deviati su percorsi alternativi, creando inevitabili disagi per chi viaggia in quella direzione.

In previsioni operazioni lungo il tratto della A13: inattive anche le aree di servizio. L'alternativa Ancora chiusure lungo l’autostrada. Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte ‘sul fiume Po’, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18, verrà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello, in direzione Padova. L'area di servizio ‘Po est’, ubicata nello stesso tratto, sarà invece inaccessibile dalle 20 alle 5. Il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria al casello di Ferrara Nord, quindi la percorrenza della viabilità ordinaria: Sp19 (via Eridano), via Modena, via Marconi, Ss16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena e Sr6 via Eridania.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

È prevista una chiusura notturna dell'autostrada A14 tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo, in provincia di Teramo, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Fonte da Capo”.

Per lavori di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, sulla A14 Bologna-Taranto, il tratto tra Rimini sud e Rimini nord sarà chiuso dalle 21 di lunedì 19 gennaio alle 5 di martedì 20 gennaio, in direzione Bologna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.