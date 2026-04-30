Durante il ponte del 1° maggio, a Firenze il 12,4% dei residenti si è messo in viaggio, segnando una diminuzione del 3,8% rispetto allo scorso anno. I dati indicano un calo delle partenze rispetto al 2025, confermando una tendenza di riduzione degli spostamenti in questa occasione.

Firenze, 30 aprile 2026 - Parte dai numeri il segnale più chiaro: per il ponte della Festa dei Lavoratori si metterà in viaggio il 12,4% degli fiorentini, in calo del 3,8% rispetto al 2025. Una flessione che si riflette anche su Firenze e che racconta un cambio di passo nei consumi turistici, sempre più condizionati da prezzi elevati e minore capacità di spesa. E' la fotografia fornita da Federconsumatori Toscana. A incidere sono soprattutto i rincari dei trasporti. Volare durante il ponte costa sensibilmente di più rispetto a un normale weekend: i voli nazionali registrano aumenti medi fino al +56%, mentre per le principali destinazioni europee si arriva al +57%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte del 1° maggio, partenze in calo anche a Firenze: viaggia il 12,4% dei fiorentini

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