Ponte del 1° maggio a Palazzo Taglieschi | le iniziative del weekend

Durante il ponte del 1° maggio, il Museo nazionale di Palazzo Taglieschi organizza diverse iniziative aperte al pubblico. Le attività previste si svolgeranno nel fine settimana e coinvolgeranno sia i visitatori locali che quelli provenienti da fuori. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale del luogo attraverso eventi temporanei e esposizioni speciali. La struttura resterà aperta durante i giorni festivi, offrendo l’opportunità di scoprire le sue collezioni e partecipare alle attività proposte.

Il Museo nazionale di Palazzo Taglieschi si prepara ad accogliere i visitatori del ponte del 1° maggio con iniziative straordinarie che si intrecciano con la vita della Comunità di Anghiari. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, il Museo delle arti e tradizioni popolari dell’Alta Valle del.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekendIn occasione del weekend lungo del 1° maggio, con la festa dei lavoratori che cade di venerdì, saranno tanti gli italiani a mettersi in viaggio per... Weekend del 25 aprile e ponte 1 maggio: musei e mostre aperti a FerraraFerrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Trenitalia (Gruppo FS): circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggioTrenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del 1° maggio, tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026, rafforzando l’offerta su scala na ... tpi.it Ancora indecisi su cosa fare per il ponte del Primo maggio Vi suggeriamo 5 chicche italiane da scoprire in tutta la loro autenticità #borghi - facebook.com facebook