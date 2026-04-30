Ponte del 1° maggio a Napoli | tanti eventi da non perdere nel lungo weekend

Durante il ponte del 1° maggio a Napoli si svolgono numerosi eventi tra cui le iniziative del Maggio dei Monumenti e il Comicon presso la Mostra d'Oltremare. Sono previste anche manifestazioni gratuite dedicate alla cucina tradizionale napoletana, come Vedi Napoli e poi Mangia, e una mostra-mercato all’Orto Botanico chiamata Planta. Inoltre, vengono organizzati appuntamenti come Nostalgia 90 all’Ex Base Nato e una mostra sulla Pop-Art in Grand Tour.

Gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti, Il Comicon alla Mostra D'Oltremare, la rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana Vedi Napoli e poi Mangia, la mostra-mercato Planta - il giardino e non solo all'Orto Botanico, Nostalgia 90 all'Ex Base Nato, Pop-Art in Grand Tour.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere Ponte e weekend del 1 maggio: gli eventi da non perdere a Viterbo e provinciaIl weekend e il ponte della festa dei Lavoratori colora la Tuscia con una lista ricchissima di eventi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; 8 borghi stupendi da visitare per il ponte del 1 maggio, da nord a sud. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Ponte del 1° Maggio, partenze intelligenti per evitare il trafficoProve generali per l'estate: si prevedono picchi di affollamento su autostrade e strade statali venerdì e domenica ... moto.it Fine settimana all'insegna del bel tempo quello del Ponte del 1° Maggio a Napoli: ma non durerà molto - facebook.com facebook