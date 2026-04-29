Ponte e weekend del 1 maggio | gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia

Durante il ponte del 1 maggio, la zona di Viterbo e della provincia si anima con una varietà di eventi e iniziative. Molti cittadini e visitatori si preparano a partecipare a manifestazioni culturali, spettacoli e sagre che si svolgono nelle diverse località della regione. L’offerta spazia da appuntamenti tradizionali legati alla festa dei Lavoratori a occasioni di intrattenimento per tutte le età, creando un calendario ricco di occasioni per il weekend lungo.

Il weekend e il ponte della festa dei Lavoratori colora la Tuscia con una lista ricchissima di eventi. Musei gratis, mostre e visite guidate accolgono curiosi e visitatori per un fine settimana all'insegna dell'arte. Si celebra inoltre la primavera, assieme ai suoi colori, grazie a una serie di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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