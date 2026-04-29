Guida al weekend lungo del 1°maggio | i 10 eventi da non perdere

Il fine settimana lungo del 1° maggio offre numerose opportunità di svago, grazie al giorno festivo che permette di creare un ponte di tre giorni. In città si svolgono vari eventi e iniziative, mentre il bel tempo favorisce escursioni e visite ai paesaggi circostanti. Con molte attività programmate, il periodo si presenta come un’occasione per dedicarsi a momenti di relax e divertimento, sia in città sia nelle aree vicine.

Un fine settimana che diventa “ponte” grazie al venerdì festivo, il 1°maggio. E per i fortunati che possono mettere in fila tre giorni di vacanza le cose da fare in città sono davvero tante: con il bel tempo, si sommano anche le molte possibilità per godersi itinerari e paesaggi nei dintorni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Libano e Israele: Storia, Conflitti e lo Stato Fallito Notizie correlate Leggi anche: Guida al weekend del 25 aprile: i 10 eventi da non perdere Guida al weekend: i 10 eventi da non perdereIl fine settimana parte con un bel venerdì 17, che sembra però essere di buon auspicio viste le tante belle cose che possiamo mettere in agenda,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Guida al weekend del 25 aprile: i 10 eventi da non perdere; Guida al weekend (della Liberazione): cosa fare a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida agli eventi del weekend (24 – 26 aprile); Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio: musei gratis o a prezzi ridotti, le mostre e i grandi concerti jazz. Weekend tra sapori, storia e tradizione: cosa fare in Brianza dall’1 al 3 maggioStreet food, mostre e grandi eventi: guida al weekend lungo in Brianza e dintorni dall’1 al 3 maggio 2026 tra Monza, Seregno e lago. monza-news.it Cambia guida la Sanità: arriva l’ex segretario di Fi Caruso, capo della segreteria del presidente. Torna la Dc. Al loro posto i due assessori sotto inchiesta per corruzione - facebook.com facebook Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com