Polline bruciato principio d' incendio al Forte Un 77enne crolla | salvato

Giovedì sera, intorno alle 19.30, si è verificato un incendio in via Brendole, di fronte al Forte Gazzera. L'incendio ha coinvolto del polline bruciato, provocando un principio di incendio. Durante i soccorsi, i vigili del fuoco hanno trovato un uomo di 77 anni a terra, in arresto cardiaco, a una certa distanza dal fronte delle fiamme. L'uomo è stato subito assistito e successivamente salvato.

Disastro sfiorato giovedì sera in via Brendole, di fronte al Forte Gazzera, dove verso le 19.30 è divampato un incendio e una persona anziana, la stessa che probabilmente aveva dato l'allarme, è stata trovata a terra in arresto cardiaco dai vigili del fuoco, un po' distante dal fronte delle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Principio d’incendio al Conservatorio di Milano, evacuato il dormitorioUn principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro, tra Porta Monforte e... Principio d'incendio al ristorante, fiamme domate ma tanto fumoPrincipio d'incendio nella notte di domenica 19 aprile, dopo le 3 e mezza, quando è scattato l'allarme al ristorante Casamarè Bistrot sul lungomare...