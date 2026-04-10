Principio d’incendio al Conservatorio di Milano evacuato il dormitorio

Intorno alle 8 e 30 di questa mattina, un principio di incendio si è sviluppato nel dormitorio del Conservatorio di Milano, situato nel centro della città tra Porta Monforte e Guastalla. La situazione ha portato all’evacuazione immediata del dormitorio, senza segnalare feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 8 e 30 nel dormitorio del Conservatorio di Milano, in pieno centro, tra Porta Monforte e Guastalla. Le fiamme, in particolare, hanno interessato alcuni materassi provocando l’evacuazione di una trentina di persone da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco di Milano. L’incendio è stato domato e in questi minuti si sta procedendo con la ventilazione dei locali invasi dal fumo. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo. Certe polemiche resistono ancora oggi Pierina Paganelli, mi chiedo: per quale motivo la nuora ha scritto un biglietto al giudice? Frana di Petacciato, riapre la A14: si circola su una corsia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Principio d’incendio al Conservatorio di Milano, evacuato il dormitorio Sesto Fiorentino: paura per un principio d’incendio all’Ikea. Centro commerciale evacuatoSESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Paura oggi, 14 febbraio 2026, al centro commerciale Ikea di Sesto Fiorentino dove si è verificato un principio... Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco BrutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto ... tg24.sky.it Principio d'incendio sul tram 27 a Milano(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Un principio di incendio si è generato oggi intorno alle 9 su un tram della linea 27 in via Marco Bruto alla periferia di Milano verso l'aeroporto di Linate. A causarlo è ... notizie.tiscali.it