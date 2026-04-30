Poliziotto a processo a Genova | Timbrava ma non lavorava accuse su straordinari e falso infortunio

A Genova si apre un procedimento giudiziario contro un agente della polizia di Stato, accusato di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio. Secondo le accuse, l’agente avrebbe timbrato il cartellino senza effettivamente lavorare, risultando assente o impegnato in attività personali durante l’orario di servizio. L’indagine ha portato anche a contestazioni riguardanti straordinari non effettuati e un possibile falso infortunio.

Un agente della polizia di Stato è finito a processo a Genova con l’accusa di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio, assentandosi dal posto di lavoro o dedicandosi ad attività personali durante l’orario di servizio. Imputato è M. D., 53 anni, comparso davanti al tribunale del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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