Infermiere timbrava in Asl ma lavorava al supermercato | condannato a risarcire 70mila euro

Un infermiere assunto a tempo indeterminato dall’Asl Toscana Nord Ovest è stato condannato a risarcire 70mila euro dopo essere stato scoperto mentre timbrava il badge dell’Asl pur lavorando al supermercato. La vicenda riguarda l’attività di assistenza domiciliare ai pazienti di una struttura sanitaria di Massa, che l’infermiere avrebbe dovuto svolgere regolarmente. La condanna si riferisce a comportamenti non conformi alle sue mansioni ufficiali.

Infermiere dell’Asl lavorava al supermercato: la vicenda. Un infermiere assunto a tempo indeterminato dall’ Asl Toscana Nord Ovest avrebbe dovuto assistere a domicilio i pazienti di una struttura sanitaria di Massa. Ma spesso, invece di recarsi nelle case dei malati, si occupava della gestione di merci e contabilità in un supermercato di cui era socio. La vicenda, emersa nel 2015, ha portato a un processo penale concluso con una condanna definitiva. Oggi l’uomo, 68 anni, dovrà anche risarcire circa 70mila euro all’azienda sanitaria per danni patrimoniali e danni all’immagine. Il caso rappresenta uno degli episodi più eclatanti di assenteismo nella sanità pubblica degli ultimi anni nella zona della provincia di Massa-Carrara. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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