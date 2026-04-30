Politico Axel Springer contro la redazione | Dubiti di Israele e della guerra all’Iran? Vai a lavorare altrove

Un conflitto tra la redazione del giornale Politico e il suo editore tedesco si è verificato dopo che un giornalista ha espresso dubbi sulla posizione di Israele e sulla possibilità di un intervento militare contro l’Iran. L’editore ha risposto con un commento severo, invitando chi ha opinioni diverse a cercare un altro impiego. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’autonomia editoriale del giornale in relazione alle posizioni dell’azienda proprietaria.

Un nuovo scontro tra la redazione di Politico e il suo proprietario tedesco, Axel Springer, ha portato a un duro chiarimento: chi vuole lavorare per il celebre giornale politico di Washington non può mettere in discussione l’esistenza di Israele. Il Ceo Mathias Döpfner ha dichiarato senza mezzi termini che i dipendenti che non condividono i «principi essenziali» dell’azienda – tra cui il sostegno incondizionato a Israele come patria sicura per gli ebrei – possono cercare lavoro altrove. L’ultimo episodio della tensione, che cova dall’acquisizione di Politico da parte di Axel Springer nel 2021, è scoppiato la scorsa settimana, quando alcuni giornalisti hanno inviato una lettera alla nuova direzione.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Politico, Axel Springer contro la redazione: “Dubiti di Israele e della guerra all’Iran? Vai a lavorare altrove” Notizie correlate I tempi della guerra, l'unità di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran. L’analisi di Benny GantzIsraele è unito contro l’Iran, capisce i rischi e rimanda la resa dei conti con Bibi. Israele e Stati Uniti annunciano una "nuova fase" della guerra contro l'IranSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Panoramica sull’argomento Axel Springer acquista Politico e rafforza l’offerta negli UsaAxel Springer acquista Politico, il media specializzato in analisi e approfondimenti sulla politica di Washington. L’editore tedesco, che controlla tra gli altri Die Welt e Bild, ha annunciato di ... ilsole24ore.com Politico a Axel Springer. La partita da un miliardoAxel Springer punta una fiche da un miliardo di dollari sul web per rilevare Politico, influente sito di notizie, analisi e indiscrezioni su lobby e poteri forti da Washington a Bruxelles che, in 15 ... ilgiornale.it