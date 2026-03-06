Israele e Stati Uniti annunciano una nuova fase della guerra contro l' Iran

Israele e gli Stati Uniti hanno comunicato l'inizio di una nuova fase nella loro azione contro l'Iran. Israele ha dichiarato di aver concluso con successo la prima fase dell’operazione, durante la quale ha affermato di aver raggiunto la superiorità aerea e di aver neutralizzato la rete missilistica balistica dell’Iran. Ora, secondo quanto annunciato, si passa alla fase successiva dell’intervento.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'ambasciata statunitense a Beirut esorta i suoi cittadini a trovare un "rifugio" se non intendono lasciare il Libano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gli Stati Uniti annunciano l’avvio della “fase due” del piano su Gaza

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’IranSabato 28 febbraio, Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran e il ministro della Difesa del Paese, Israel Katz, ha dato l’annuncio mentre un...

USA e Israele lanciano un attacco congiunto contro l’Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti

Temi più discussi: Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela "hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari". #ANSA - facebook.com facebook

#piazzapulita Sigonella è uno degli hub strategici degli Stati Uniti nel Mediterraneo e nel Medio Oriente: dalla base decollano assetti di sorveglianza e raccolta intelligence, impiegati anche nello scenario del conflitto in Iran. x.com