Benny Gantz ha commentato i tempi di una possibile guerra tra Israele e l’Iran, sottolineando che in Israele non si distinguono posizioni di destra o sinistra su questa questione. La sua analisi si concentra sulla questione militare e sulla decisione di un intervento, senza entrare nel merito di altri aspetti politici o diplomatici. La discussione riguarda esclusivamente il ruolo delle forze israeliane in eventuali conflitti.

Israele è unito contro l’Iran, capisce i rischi e rimanda la resa dei conti con Bibi. La guerra non finisce senza l’apertura di Hormuz. I tempi della guerra Non esistono destra e sinistra in Israele quando si parla di guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran. Uno dei paesi più litigiosi del mondo, che riesce ad accapigliarsi su ogni questione, che sia religiosa, che sia politica, che sia storica, riesce sempre a trovare l’unità quando ha a che fare con la guerra. Si ricuce, per il tempo necessario. L’ex ministro della Difesa, ex capo di stato maggiore, leader del partito Blu e bianco, Benny Gantz, ha molte ragioni per contestare le decisioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, ma fra queste ragioni non c’è l’operazione “Ruggito del leone”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I tempi della guerra, l'unità di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran. L’analisi di Benny Gantz

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