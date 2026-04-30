Poliba | Cittadella universitaria una risorsa per Brindisi Marchionna | Siamo in ritardo sulle competenze

A Brindisi, il progetto “Polifonia – Tante voci per una nuova stagione” ha segnato l'inizio di un confronto tra il Politecnico di Bari e il territorio locale, focalizzandosi sulla Cittadella Universitaria come elemento chiave per lo sviluppo della città. Il rettore dell'ateneo ha dichiarato che questa infrastruttura rappresenta una risorsa importante, mentre un esponente locale ha evidenziato come la regione sia in ritardo rispetto alle competenze richieste.

BRINDISI – Il futuro di Brindisi passa dalla sua Cittadella Universitaria. Con la prima tappa del progetto “Polifonia – Tante voci per una nuova stagione”, il Politecnico di Bari ha avviato un dialogo strategico con il territorio, mettendo al centro la creazione di un polo formativo d'eccellenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ingegneria, torna “Catania Microelettronica” alla Cittadella UniversitariaA distanza di un anno, i protagonisti globali della microelettronica — presenti con stabilimenti e sedi operative nel territorio etneo — tornano a... Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la...