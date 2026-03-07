Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria | gli studenti chiedono più controlli

Nella giornata odierna alla Cittadella universitaria sono stati segnalati almeno due furti di auto e diversi veicoli danneggiati. I vetri di alcune vetture sono stati frantumati e altre due auto sono state trovate forzate. Gli studenti hanno richiesto un aumento dei controlli per rispondere a questi episodi.

Il fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la struttura Almeno due autovetture rubate, i vetri di altre vetture frantumati e altre due auto forzate nella sola giornata di oggi. Sono questi i numeri che gli studenti della Cittadella universitaria, in via Santa Sofia, denunciano in relazione a una serie di episodi avvenuti all'interno del campus nell'arco degli ultimi tempi. Il fenomeno, descritto come ricorrente, genera preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la struttura. Per questo motivo gli studenti, in una nota inviata agli organi di stampa, chiedono all'amministrazione universitaria un intervento concreto per garantire condizioni di sicurezza adeguate all'interno del campus.