Ingegneria torna Catania Microelettronica alla Cittadella Universitaria

Dopo un anno, le aziende leader nel settore della microelettronica con sedi nella zona di Catania si sono riunite di nuovo presso la Cittadella Universitaria. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di stabilimenti e uffici operativi, che hanno discusso delle ultime innovazioni tecnologiche e delle prossime sfide produttive per i prossimi due anni. L’appuntamento ha segnato un momento di confronto tra le realtà del territorio.

A distanza di un anno, i protagonisti globali della microelettronica — presenti con stabilimenti e sedi operative nel territorio etneo — tornano a confrontarsi attorno allo stesso tavolo per fare il punto sull’evoluzione tecnologica e sulle sfide produttive che segneranno il prossimo biennio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Furti e auto danneggiate alla Cittadella universitaria: gli studenti chiedono più controlliIl fenomeno, descritto come ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, sta generando preoccupazione tra chi frequenta quotidianamente la... Salone dell'orientamento, la carica dei 26mila fino al 17 aprile alla Cittadella universitariaMigliaia di ragazzi e ragazze ieri mattina hanno varcato i cancelli della Cittadella universitaria per visitare gli stand e gli altri spazi del...