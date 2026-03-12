Musica e Immagine | Viaggio tra suono e visione al Palacultura

Domenica 15 marzo alle 18, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura Antonello da Messina, si terrà un concerto della stagione della Filarmonica Laudamo intitolato “Musica e Immagine”. Il protagonista dell’evento sarà il pianista Emanuele Arciuli, che eseguirà un programma dedicato all’unione tra musica e immagini visive, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale tra suono e visione.

La narrazione e la voce del critico musicale Alceste Ayroldi guiderà questo viaggio seducente alla scoperta di magnetiche connessioni multisensoriali. Emanuele Arciuli è pianista tra i più autorevoli della scena internazionale. Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto e collaborato con i maggiori compositori viventi che gli hanno dedicato oltre 50 opere. Dal 2023 è Accademico di Santa Cecilia. Alceste Ayroldi è docente, saggista e critico musicale. Insegna Legislazione dello spettacolo e rapporti tra autore ed editori al Saint Louis College di Roma, collabora con la rivista Musica Jazz e con Rete 2 - Radio Svizzera Italiana.

