Rick DuFer indaga il rapporto tra filosofia e settima arte in Socrate e Nietzsche al cinema

Venerdì 13 febbraio l'Oratorio San Rocco di Gatteo ha ospitato la presentazione di

Per l'occasione, sul palco arriva Rick DuFer con l’incontro dal titolo “Socrate e Nietzsche al cinema” con il quale si indagherà il significato e le simbologie presenti in alcuni dei film più amati di sempre. Quello proposto sarà un incontro che unisce la settima arte e l’indagine filosofica, per scoprire come i grandi film presentino le stesse domande eterne che da secoli interrogano l’essere umano. Riccardo Dal Ferro (in arte Rick DuFer) è filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico “Daily Cogito” che raccoglie due milioni di ascoltatori mensili sul web, da anni gira i teatri d’Italia con i suoi monologhi che mettono insieme filosofia e satira.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

