Rick DuFer indaga il rapporto tra filosofia e settima arte in Socrate e Nietzsche al cinema
Venerdì 13 febbraio l'Oratorio San Rocco di Gatteo ha ospitato la presentazione di
Per l'occasione, sul palco arriva Rick DuFer con l’incontro dal titolo “Socrate e Nietzsche al cinema” con il quale si indagherà il significato e le simbologie presenti in alcuni dei film più amati di sempre. Quello proposto sarà un incontro che unisce la settima arte e l’indagine filosofica, per scoprire come i grandi film presentino le stesse domande eterne che da secoli interrogano l’essere umano. Riccardo Dal Ferro (in arte Rick DuFer) è filosofo, autore e performer teatrale. Ha creato il podcast filosofico “Daily Cogito” che raccoglie due milioni di ascoltatori mensili sul web, da anni gira i teatri d’Italia con i suoi monologhi che mettono insieme filosofia e satira.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Rick DuFer
Intelligenza artificiale e cinema, un salto nelle nuove frontiere della settima arte con il corto "The pornographer"
Tornano le serate con la filosofia. Apre “La domanda di Nietzsche”
Questa sera torna il festival Filosofarti con la prima serata dedicata a Nietzsche.
È Uscito un Nuovo Episodio Del Symposium Podcast! Ospite Riccardo Dal Ferro in arte Rick DuFer! Cosa significa davvero "pensare con la propria testa" in un mondo saturo di informazioni e modelli preimpostati In questo episodio del Symposium Podcast, o - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.