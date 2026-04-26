A Poggibonsi è in programma la costruzione di una nuova scuola elementare, intitolata Pietro Calamandrei, con un investimento di circa 13,5 milioni di euro. Il progetto è stato finanziato grazie a un bando del Ministero dell'Istruzione, ottenuto dal Comune. La realizzazione dell’edificio rappresenta un passo importante per la città, che mira a migliorare le strutture scolastiche esistenti e a offrire un ambiente più adeguato ai bisogni degli studenti.

Poggibonsi avrà una nuova scuola elementare, la Pietro Calamandrei. Costerà 13 milioni e mezzo di euro, un ‘tesoretto’ che il Comune si è aggiudicato vincendo un bando del Miur. La nuova scuola sarà realizzata in via Aldo Moro, accanto alla media Leonardo Da Vinci. A maggio partirà la gara di appalto e nei primi mesi del 2027 inizieranno i lavori. "Un passaggio decisivo che apre la strada alla realizzazione di un’opera attesa da tutta la comunità e centrale nella Poggibonsi che verrà – spiega la sindaca Susanna Cenni – Grazie a chi ha avviato e accompagnato questo percorso che è partito con l’eccellente risultato ottenuto dal nostro Comune nell’ambito del bando per le scuole innovative e che adesso entra nella fase che è preludio al cantiere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi guarda al futuro. Investimento da 13 milioni per la scuola ‘Calamandrei’

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