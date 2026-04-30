podismo corrilucrezia per tutti a vitali e di cecchi il campionato sociale

Quasi 900 concorrenti giunti da varie regioni d’Italia hanno preso parte a Lucrezia di Cartoceto alla " CorriLucrezia ", la gara podistica nazionale giunta alla 40ª edizione che si è trasformata anche in un momento di inclusione e condivisione, con la presenza di un colorato gruppo di atleti in carrozzina del sodalizio dei Road Run-ners e i loro spingitori, e la nutrita partecipazione, oltre 200 persone, alla camminata della Fondazione Homobonus. La manifestazione valida per il Grand Prix Marche2026 è stata organizzata dal Gruppo Podistico Lucrezia del presidente Bruno Toccacieli in collaborazione con il Comune di Cartoceto e si è aperta con ben 176 under 17 impegnati nelle prove sui 200, 500, 1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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