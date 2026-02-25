Scuola iscritti in calo in provincia di Pesaro e Urbino | resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti solo 4 su 10 scelgono tecnici e professionali

Il calo delle iscrizioni scolastiche in provincia di Pesaro e Urbino deriva dalla preferenza crescente per i licei, che attraggono ancora più studenti rispetto alle altre strutture. Solo il 40% dei giovani sceglie istituti tecnici e professionali, mentre i licei resistono, con il Cecchi che si distingue come scuola più richiesta. La tendenza evidenzia una diminuzione generale delle nuove iscrizioni, che continua a preoccupare le autorità locali.

PESARO La discesa in picchiata non si arresta: sono sempre meno i giovanissimi e, con loro, il numero di iscrizioni alle scuole superiori. In provincia di Pesaro e Urbino infatti il calo non è da poco: parliamo di un -6,9% tra le iscrizioni che prospettate per il 2026-2027 e quelle dello scorso anno. Una discesa che va a diverse velocità a secondo del tipo di istituto però: se tecnici e professionali vanno quasi in caduta libera, con numeri negativi rispettivamente del -13% e del -15%, i licei riescono ancora a tenere botta (-1,7%), tanto da richiamare sei studenti su dieci e riempire il podio degli indirizzi più scelti da ragazzi e ragazze: il primo è il liceo scientifico, secondo è l’artistico e terzo l’indirizzo linguistico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Licei, tecnici, professionali: quale scuola superiore scegliere? La guida completa tra tassi di successo e occupazioneLa scelta della scuola superiore è un momento cruciale per studenti e famiglie, tra licei, tecnici e professionali.

Sostegno scuola Primaria: 64mila aspiranti, solo a Napoli e provincia oltre 7.500 iscritti, seguono Palermo e Roma. Tutti i dati per provinciaLa richiesta di sostegno nella scuola primaria ha portato a oltre 64.

Temi più discussi: Istituti superiori di Bergamo in ripresa, tecnici in calo. Piacciono i licei, exploit del Linguistico; Scuola, iscritti in calo in provincia di Pesaro e Urbino: resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti, solo 4 su 10 scelgono...; Iscrizioni a scuola: esuberi a scienze umane, Les e scientifico. Frena il calo del classico; Iscrizioni scolastiche Marche, calo strutturale del 5% alle Superiori e -688 alunni alla Primaria: i dati del triennio 2024-2027.

Scuola, iscritti in calo: resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti, solo 4 su 10 scelgono tecnici e professionaliPESARO La discesa in picchiata non si arresta: sono sempre meno i giovanissimi e, con loro, il numero di iscrizioni alle scuole superiori. In provincia ... msn.com

Inverno demografico, in calo gli studenti iscritti alle prime classiCala il numero degli iscritti a scuola. Emerge dai dati dell'Ufficio Scolastico Regionale. La flessione più consistente alla primaria ... centropagina.it

GPS 2026: laureandi iscritti al percorso 60 CFU possono inserirsi con riserva in prima fascia. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/gps-2026-laureandi-iscritti-al-percorso-60-cfu-possono-inserirsi-con-riserva-in-prima-fascia-pillole-di-question - facebook.com facebook

Nell’anno scolastico 2023/2024 gli alunni con disabilità iscritti nelle scuole italiane sono quasi 359 mila, pari al 4,5% del totale degli studenti. Il dato, tratto dal Rapporto Istat 2025 e riferito in Commissione Infanzia alla Camera dalla sottosegreta… x.com