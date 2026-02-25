Scuola iscritti in calo in provincia di Pesaro e Urbino | resistono ancora i licei ma il Cecchi batte tutti solo 4 su 10 scelgono tecnici e professionali

Il calo delle iscrizioni scolastiche in provincia di Pesaro e Urbino deriva dalla preferenza crescente per i licei, che attraggono ancora più studenti rispetto alle altre strutture. Solo il 40% dei giovani sceglie istituti tecnici e professionali, mentre i licei resistono, con il Cecchi che si distingue come scuola più richiesta. La tendenza evidenzia una diminuzione generale delle nuove iscrizioni, che continua a preoccupare le autorità locali.

PESARO La discesa in picchiata non si arresta: sono sempre meno i giovanissimi e, con loro, il numero di iscrizioni alle scuole superiori. In provincia di Pesaro e Urbino infatti il calo non è da poco: parliamo di un -6,9% tra le iscrizioni che prospettate per il 2026-2027 e quelle dello scorso anno. Una discesa che va a diverse velocità a secondo del tipo di istituto però: se tecnici e professionali vanno quasi in caduta libera, con numeri negativi rispettivamente del -13% e del -15%, i licei riescono ancora a tenere botta (-1,7%), tanto da richiamare sei studenti su dieci e riempire il podio degli indirizzi più scelti da ragazzi e ragazze: il primo è il liceo scientifico, secondo è l’artistico e terzo l’indirizzo linguistico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

