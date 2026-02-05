PN Scuola e competenze 2021-27 | obblighi di visibilità e comunicazione Indicazioni operative per Dirigenti scolastici e DSGA TUTTI I DOCUMENTI PNR21-27 e PNRR

La scuola italiana si prepara a rispettare nuove regole di comunicazione e visibilità. I dirigenti scolastici e i DSGA devono seguire le indicazioni operative contenute nel documento “Scuola e competenze” 2021-27, che definiscono obblighi e modalità di intervento. Le istruzioni arrivano in un momento in cui l’attenzione ai fondi PNRR e al potenziamento degli ambienti laboratoriali nei licei scientifici a indirizzo sportivo diventa sempre più centrale.

Potenziamento ambienti laboratoriali nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: DM 1042025. PN "Scuola e competenze" 2021-27: obblighi di visibilità e comunicazione. Indicazioni operative per Dirigenti scolastici e DSGA. Modifica e rinuncia agli incarichi di esperto o tutor: la gestione sulla. PN Scuola e Competenze 2021-2027: ecco le nuove Disposizioni operative. Dalla piattaforma STEP ai compensi per il personale, la guida completa. Il Ministero ha aggiornato le linee guida del PN Scuola e Competenze 2021-2027, versione 2. Incarico che il DSGA può assumere nel progetto AGENDA SUD 2 (PN 21 27). Il presente articolo illustra l'incarico che il DSGA può assumere nel progetto AGENDA SUD 2 (PN 21 27), analizzando il decreto e la lettera di nomina.

