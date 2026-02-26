Figura aggiuntiva nei progetti PN 2021-27 | in che orario svolgere le attività e come non farsi bocciare la spesa

Nel quadro dei progetti del PN 2021-27, si inserisce una figura supplementare che supporta le attività scolastiche. Questa figura può includere professionisti come psicologi, mediatori linguistici o facilitatori specializzati. La loro presenza mira a rispondere a esigenze specifiche degli studenti e a rafforzare l’offerta educativa. La gestione di questa risorsa richiede attenzione agli orari e alle modalità di coinvolgimento.

Nei moduli del PN 2021–2027 capita spesso che la scuola preveda, oltre a esperto e tutor, una figura aggiuntiva: psicologo, mediatore linguistico, facilitatore per un target specifico, mentor per bisogni individuali. È una risorsa preziosa perché lavora "di fino", uno studente alla volta, dove il modulo standard non arriva.

