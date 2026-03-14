Piemonte | +879 milioni di costi energetici per le PMI

In Piemonte, le piccole e medie imprese hanno affrontato un incremento di circa 879 milioni di euro nei costi energetici. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente sono alla base di questo aumento, che si traduce in un rialzo del 13,5% rispetto all’anno precedente. Questa situazione interessa direttamente le aziende che operano nella regione, influenzando i loro bilanci e le attività quotidiane.

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno già pesando sui costi energetici delle imprese italiane, con un aumento stimato del 13,5% rispetto all’anno precedente. Il Piemonte si trova al centro di questa dinamica economica, dovendo sostenere un incremento dei costi per elettricità e gas che rischia di erodere i margini delle PMI locali. I dati della CGIA di Mestre indicano che il costo aggiuntivo per la regione ammonta a circa 879 milioni di euro nel corso del 2026. Questa cifra non è solo un numero astratto, ma rappresenta una pressione diretta sul tessuto produttivo regionale, dove le piccole e medie imprese costituiscono il motore economico principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: +879 milioni di costi energetici per le PMI Articoli correlati Crisi Medio Oriente: il Piemonte rischia 879 milioniLa tensione geopolitica nel Medio Oriente sta già generando ripercussioni concrete sul tessuto imprenditoriale piemontese, con l'associazione di... Piemonte: 75 milioni per Pmi con basket bond innovativiIl Piemonte lancia un piano da 75 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese attraverso l'emissione di basket bond, strumenti... Approfondimenti e contenuti su Piemonte 879 milioni di costi... Temi più discussi: Un buco nella sanità piemontese da 879 milioni; Energia, la guerra allarma le imprese: In Piemonte aumenti per 879 milioni; La sanità piemontese sul baratro: emerge un buco da quasi 900 milioni; Energia più cara, rischio stangata da 879 milioni per le imprese piemontesi: arrivano le accise mobili?. I costi della guerra: 879 milioni in più per le imprese piemontesiIl calcolo della Cgia di Mestre per il 2026. Sarebbe il frutto dei rincari energetici legati al blocco dei traffici di gas e petrolio. Ma ora l'Iran dice: stretto di Hormuz aperto tranne che alle navi ... rainews.it Voragine nei bilanci della Sanità: Cirio e Riboldi alla resa dei contiLa giunta di Alberto Cirio come pensa di affrontare un deficit di queste proporzioni?. Di fronte alla voragine da 879 milioni nel sistema sanitario del Piemonte, prevista per l’anno in corso, la dom ... lospiffero.com Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per maltempo e neve, fiocchi anche a bassa quota - facebook.com facebook Martina Piemonte è il personaggio del momento in Serie A Women, nonché uno dei volti più carismatici e riconoscibili del calcio femminile italiano. Ha debuttato nel campionato italiano a 14 anni e 10 mesi, quando il professionismo era ancora una speranza l x.com