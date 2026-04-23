Battocchio Srl | l’export sfida l’inflazione e i costi delle materie prime

Battocchio Srl ha annunciato che intende rafforzare le sue attività di esportazione per affrontare l’aumento dei costi delle materie prime e l’inflazione prevista nel 2026. La strategia mira a espandere la presenza sui mercati internazionali, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle variazioni dei prezzi sui prodotti. La società sta pianificando di investire nelle sue reti di distribuzione e di sviluppare nuovi mercati esteri.

? Cosa sapere Battocchio Srl punta sull'export internazionale per contrastare i rincari delle materie prime 2026.. La strategia guidata da Annalisa e Maurizio compensa l'inflazione con nuovi mercati esteri.. A Castelfranco la gestione della Battocchio Srl punta sull’espansione nei mercati esteri per contrastare l’impennata dei costi delle materie prime causata dalle tensioni in Medio Oriente durante questa primavera 2026. L’azienda, specializzata nella progettazione e fabbricazione di interfacce uomo-macchina, tastiere e pannelli di controllo, sta attraversando una fase di rinnovamento strutturale. Dopo oltre cinquant’anni di attività, iniziata nel 1973, il fondatore Gianni Battocchio ha affidato la guida operativa ai figli Annalisa e Maurizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battocchio Srl: l’export sfida l’inflazione e i costi delle materie prime Notizie correlate "Per le piccole imprese costi energetici, caro carburante e aumenti delle materie prime non sostenibili"“Le piccole imprese si trovano in questo periodo a fare lo slalom fra criticità diverse e sempre più pesanti: costi energetici che rischiano di... Dolci pasquali, Confartigianato: "Aumento dei costi delle materie prime e carenza di lavoratori specializzati"“Accanto alla qualità dell’offerta - afferma il gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena - l’artigianato dolciario si confronta con alcune...