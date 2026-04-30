La procura di Pavia e i carabinieri del nucleo investigativo hanno ricostruito i fatti relativi alla morte di Chiara Poggi, sostenendo che sia stata uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale. Secondo le indagini, l’episodio si sarebbe verificato in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte. La ricostruzione si basa su elementi raccolti durante le verifiche sul luogo dell’omicidio e sulle testimonianze raccolte nel tempo.

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio “per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale” Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per “l’efferatezza dell’azione”, il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, “di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto”. Secondo i pm di Pavia, dopo una iniziale colluttazione, Sempio avrebbe ripetutamente colpito Chiara Poggi, facendola cadere a terra e perdere i sensi. A quel punto l’avrebbe fatta scivolare lungo le scale che conducono in cantina dove, nonostante fosse già incosciente, l’avrebbe colpita cagionandole le lesioni che avrebbero causato la morte.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pm Pavia: “Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale”

Garlasco, cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 22/01/2026

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