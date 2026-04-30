Secondo quanto si apprende, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio, che sarebbe stato coinvolto nel suo omicidio dopo aver tentato un approccio sessuale che la ragazza avrebbe rifiutato. La convocazione di Sempio in Procura è prevista per il 6 maggio, in un procedimento che prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità. La vicenda riguarda un delitto avvenuto a Garlasco, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Delitto di Garlasco: dopo la notizia della convocazione di Andrea Sempio il prossimo 6 maggio in Procura per essere interrogato, oggi emerge che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Sempio dopo aver rifiutato un “suo approccio sessuale”. È quanto si legge nell’invito a comparire per il 6 maggio per il 38enne di Vigevano che la Procura di Pavia ha notificato ieri pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Sempio accusato di omicidio aggravato da crudeltà e motivi abietti. L’accusa per Andrea Sempio è adesso di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai “motivi abietti, riconducibili all’odio” per Chiara Poggi “a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, pm Pavia: Chiara Poggi uccisa dopo rifiuto approccio sessuale

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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