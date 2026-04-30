Garlasco pm Pavia | Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale

La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio nell'ambito di un procedimento legato alla morte di Chiara Poggi. Secondo quanto si legge nell'invito a comparire, la pm sostiene che la vittima sia stata uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale. La notizia si aggiunge alle indagini in corso sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

È quanto si legge nell'invito a comparire per il 6 maggio per Andrea Sempio che la Procura di Pavia ha notificato mercoledì pomeriggio con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, pm Pavia: "Chiara Poggi uccisa dopo aver rifiutato un approccio sessuale" Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina» Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, la stretta dei pm. Tutte le accuse a Sempio e il movente sessuale: "Approccio rifiutato" Garlasco, la teoria di Massimo Lovati: “Chiara Poggi uccisa dopo aver scoperto video pedopornografici. I tagli sugli occhi? Un messaggio”A quasi 19 anni dal delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi continua a suscitare dibattiti e nuove ipotesi, con il movente che resta avvolto nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Garlasco, pm Pavia: Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi. Convocato il 6 maggio; Caso Garlasco, la procura di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: 'Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo'. Garlasco, i pm: Sempio uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto alle sue avances sessualiLa clamorosa ricostruzione della Procura: la lite, almeno 12 colpi e il corpo spinto lungo le scale. Contestate le aggravanti per motivi abietti e crudeltà ... affaritaliani.it Caso Garlasco, pm: Sempio litigò con Chiara e la colpì almeno 12 volteE' quanto sostiene la Procura di Pavia, spiegando che ha ucciso 'con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo appr ... adnkronos.com la Repubblica. . Secondo i pm Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del suo rifiuto a un suo approccio sessuale". E avrebbe infierito anche oltre quello che avevano stabilito le vecchie sent - facebook.com facebook +++ Delitto #Garlasco: Andrea Sempio accusato di aver ucciso Chiara Poggi da solo. In invito a comparire il 6 maggio la Procura Pavia modifica capo di imputazione per omicidio volontario togliendo parte su concorso con altri ignoti o con Stasi. +++ Questa se x.com