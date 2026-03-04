Nba i Cavs sgambettano i Pistons Fontecchio torna in doppia cifra e Miami vince

I Cleveland Cavaliers hanno battuto i Detroit Pistons in una partita della NBA, mentre Fontecchio è riuscito a segnare in doppia cifra. Nel frattempo, Miami ha conquistato una vittoria. La sfida si è svolta negli Stati Uniti e si è conclusa con i risultati sopra descritti. La partita si è svolta il 4 marzo 2026 a Los Angeles.

Los Angeles (Stati Uniti), 4 marzo 2026 – Il ciclo di trasferte degli Oklahoma City Thunder prosegue con una vittoria, la terza di fila: OKC, nonostante l’assenza della stella Shai Gilgeous-Alexander (tenuto a riposo per non sforzare la sua completa ripresa dai problemi ai muscoli dell’addome) e una serata storta nel tiro dalla lunga (1042), ha infatti sbancato Chicago superando i Bulls 116-108. La spinta decisiva verso il successo dei Thunder – trascinati da sei uomini in doppia cifra (20 punti in uscita dalla panchina per Jared McCain) – è arrivata negli ultimi 4’ grazie a un parziale di 17-6. Cade, invece la capolista della Eastern... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, i Cavs sgambettano i Pistons. Fontecchio torna in doppia cifra e Miami vince NBA, Fontecchio resta in panchina ma Miami vince. Colpo Jazz contro i PistonsMiami (Stati Uniti), 27 dicembre 2025 – I Miami Heat, dopo tre sconfitte (erano otto i ko nelle ultime nove gare prima della palla a due di questa... NBA, OKC vince ancora con un super Shai. Gli Heat di Fontecchio sgambettano i NuggetsOklahoma City (Stati Uniti), 30 dicembre 2025 – Dopo la vittoria ottenuta contro i Philadelphia 76ers, gli Oklahoma City Thunder hanno centrato un... Tutto quello che riguarda Nba i Cavs sgambettano i Pistons.... Nba, i Cavs sgambettano i Pistons. Fontecchio torna in doppia cifra e Miami vinceGli ultimi risultati: terza trasferta vinta di fila per gli Oklahoma City Thunder. I New York Knicks superano i Toronto Raptors ... sport.quotidiano.net NBA, risultati della notte: Cleveland ferma Detroit, San Antonio spazza via PhiladelphiaLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Cleveland ferma Detroit, San Antonio spazza via Philadelphia ... sport.sky.it