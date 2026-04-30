Playoff NBA Detroit vince d’orgoglio | Lakers ancora ko I risultati

Nei playoff NBA, i Detroit Pistons hanno ottenuto una vittoria importante, mentre i Los Angeles Lakers sono ancora a zero vittorie. La partita della notte ha portato momenti di grande intensità, confermando come questa fase della stagione sia ricca di sorprese e colpi di scena. La serie tra le due squadre si fa sempre più interessante, con le emozioni che continuano a crescere mano a mano che si avvicina il prosieguo dei playoff.

I playoff NBA vanno avanti, regalando anche qualche sorpresa: è arrivata la reazione dei Detroit Pistons nella serie, male ancora i Lakers Si entra nel vivo e nella notte NBA, c’è stato un concentrato di emozioni che solo questo momento della stagione può dare. I playoff entrano nel vivo e, a questo punto, non fanno prigionieri. La prima notizia è che tutti gli incroci andranno in gara-6. Si mantiene un grande equilibrio tra tutte le squadre, anche tra chi in teoria aveva dominato la stagione fino a questo punto. Stavolta doveva, per forza di cose, arrivare la reazione dei Detroit Pistons per restare in vita nei playoff Nba. Ed è arrivata una vittoria pesantissima per l’economia della serie, che ora è sul punteggio di 3-2.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: NBA 2026, i risultati della notte: OKC vince contro i Lakers, bene Cleveland e Detroit Leggi anche: NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles Lakers Panoramica sull’argomento Temi più discussi: NBA, Detroit interrompe la maledizione: vince in casa ai playoff dopo 18 anni; Wembanyama devastante anche ai playoff: 35 punti all'esordio. Sorpresa Orlando: sbanca Detroit; Nba playoff: Dosunmu segna 43 punti e Minnesota va 3-1 su Denver. OKC avanti 3-0 grazie ai 42 punti di Shai; NBA, i risultati della notte (20 aprile): sorpresa Magic, Pistons subito battuti. Esordio playoff ok per Celtics, Thunder e Spurs. Playoff NBA, Detroit vince d’orgoglio: Lakers ancora ko. I risultatiI playoff NBA vanno avanti, regalando anche qualche sorpresa: è arrivata la reazione dei Detroit Pistons nella serie, male ancora i Lakers ... sportface.it NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles LakersContinuano ormai senza sosta i lunghi playoff della NBA 2025-2026. Nelle tre partite di primo turno disputate nella notte nessuna squadra è riuscita a ... oasport.it Campi Flegrei. . Basket playoff Il Flavio Basket Pozzuoli batte 77-74 la Virtus Sarno in gara2 semifinale playoff e pareggia la serie Le parole del play Vincenzo Scotto Lavina al termine del match - facebook.com facebook