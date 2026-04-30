Nella notte si sono disputate tre partite di primo turno dei playoff NBA 2025-2026. I Detroit Pistons hanno ottenuto una vittoria, mentre i Rockets hanno battuto ancora i Los Angeles Lakers. Nessuna delle squadre coinvolte è riuscita a qualificarsi per il turno successivo. La postseason prosegue senza soste con partite che si susseguono nel massimo campionato di pallacanestro negli Stati Uniti.

Continuano ormai senza sosta i lunghi playoff della NBA 2025-2026. Nelle tre partite di primo turno disputate nella notte nessuna squadra è riuscita a strappare il pass per il turno successivo. Per tutte le sfide sarà infatti necessaria almeno una gara-6. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Ci si aspettava una reazione dai Detroit Pistons e così è stato. Spalle al muro, la squadra che ha concluso la regular season in vetta ha reagito, vincendo 116-109 il match contro gli Orlando Magic e riaprendo parzialmente la serie, ora sul 3-2. Detroit non è mai stata in svantaggio nel corso del match ed ha allungato di 15 punti nel quarto finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles Lakers

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