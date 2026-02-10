NBA 2026 i risultati della notte | OKC vince contro i Lakers bene Cleveland e Detroit

La notte NBA si è aperta con dieci partite, tra cui la vittoria degli Utah Jazz contro Miami per 115-111. Simone Fontecchio ha giocato in quintetto per gli Heat, ma alla fine non è bastato. I Lakers sono stati battuti da Oklahoma City, mentre Cleveland e Detroit hanno conquistato risultati positivi. La stagione continua a regalare emozioni e sorprese.

Sono dieci le partite della notte NBA. Simone Fontecchio parte in quintetto per Miami, ma gli Heat vengono sconfitti in casa dagli Utah Jazz per 115-111 in un match che si è deciso nella battute finali. L'italiano ha concluso con 9 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco, con una Miami che ha avuto 26 punti da Andrew Wiggins e la doppia doppia di Bam Adebayo (23 punti e 11 rimbalzi). Per Utah tutto il quintetto in doppia cifra, con Jaren Jackson Jr che è stato il migliore con 22 punti. Non basta un LeBron James da 22 punti, 10 assist s 6 rimbalzi ai Los Angeles Lakers, che cadono in casa contro gli Oklahoma City Thunder in uno dei match più attesi della serata.

