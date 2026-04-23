tentata violenza carabiniere nei guai

Un carabiniere in servizio in una caserma dell’Appennino è stato coinvolto in un episodio giudiziario legato a un’accusa di tentata violenza. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di palpeggiare la convivente di un suo collega. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento legale, mentre le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Secondo l’accusa, lui, un carabiniere allora in servizio in una caserma dell’Appennino, avrebbe cercato di palpeggiare la convivente di un suo collega. Per questo presunto fatto, datato 18 luglio 2025, ora si trova a processo con rito ordinario per il reato di tentata violenza sessuale. L’episodio sarebbe avvenuto nell’appartamento dove vivevano la donna e il compagno carabiniere, dentro un palazzo che accoglie alloggi di servizio per il personale dell’Arma. In base alla ricostruzione investigativa, la donna stava mostrando all’imputato un prodotto alimentare, quando lui avrebbe rivolto apprezzamenti pesanti: "Hai proprio delle belle t.." e "Ma vai in giro così, con le t.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Rissa in strada: aggrediscono i Carabinieri! #carabinieri #italia

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