La Regione Campania e il Comune di Napoli hanno firmato un accordo strategico per portare l’America’s Cup a Napoli nel 2027. Le due istituzioni lavorano insieme per preparare la città a ospitare l’evento, che potrebbe portare migliaia di visitatori e investimenti. La firma arriva dopo mesi di negoziati, e ora si punta a finalizzare i dettagli per trasformare Napoli in una delle tappe principali della competizione internazionale.

"> Accordo Strategico tra Regione Campania e Comune di Napoli. A cura di Rossella Strianese Mercoledì 11 febbraio 2026 – Ore 18:33 Focus su mobilità, sicurezza e la sfida della bonifica a Bagnoli Napoli. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di una vera e propria “leva strategica” per trasformare il volto della città. Oggi, presso Palazzo Santa Lucia, si è svolta la riunione fra il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al centro dell’incontro, la pianificazione della 38ª America’s Cup, che vedrà Napoli protagonista nel 2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli si prepara ad ospitare l'America's Cup, con le regate principali previste dal 10 luglio 2027 tra Posillipo e Castel dell’Ovo.

America’s Cup 2027: l’accordo tra Fico e Manfredi rilancia Napoli come sede dell’evento.La sinergia tra Regione e Comune ha l’obiettivo di diffondere gli effetti virtuosi dell’evento su tutta la regione, non limitandosi alla città di Napoli ma estendendosi verso l’area metropolitana e le ... napolipiu.com

America’s Cup Napoli, per la prima volta assessori di Regione e Comune si siedono al tavolo. E l’esigenza è soprattutto politicaSu America’s Cup 2027 ora Comune e Regione tentano di far squadra. Manfredi ha bisogno di allargare il perimetro politico a Palazzo Santa Lucia, finora di tutt’altro segno sull’evento e su Bagnoli. fanpage.it

