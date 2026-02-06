Tari la classifica delle città più care | dove si paga la tassa sui rifiuti più alta
La Tari continua a salire in molte città italiane, secondo una recente analisi della Uil. Dal 2020, i costi sono aumentati senza sosta, e le differenze tra le varie aree del Paese sono evidenti. In alcune città, i cittadini pagano tariffe molto più alte rispetto ad altre, mentre i servizi di raccolta rifiuti spesso non soddisfano le aspettative. La situazione si fa sempre più complicata, e le famiglie si trovano a dover affrontare bollette più salate senza vedere miglioramenti concreti.
Secondo una recente analisi della Uil, la Tari, ha registrare aumenti continui dal 2020 a oggi, con forti disuguaglianze territoriali e risultati spesso deludenti in termini di qualità del servizio. In media, le famiglie pagano 350 euro l’anno, ma in alcune città la tassa sui rifiuti supera ampiamente i 600 euro. Mentre solo poco realtà virtuose riescono a mantenere il prelievo sotto i 200 euro. Dove la Tari supera i 600 euro. A livello comunale, a fronte di una media nazionale di 350 euro, il costo più elevato si registra a Pisa, dove la Tari raggiunge i 650 euro medi l’anno a nucleo. Subito dopo troviamo: Brindisi con 529 euro;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Tari più cara, la classifica delle città dove si paga di più
Cresce la Tari in tutta Italia nel 2025: dove si paga di più e cosa incide sulla tassa di gestione dei rifiuti
