Perché l’insonnia è femmina | ‘più diffusa tra le donne per le oscillazioni ormonali’

L’insonnia colpisce più le donne rispetto agli uomini, secondo uno studio recente. La condizione si manifesta con difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti durante la notte o risvegli anticipati al mattino, rendendo difficile un sonno ristoratore. Le oscillazioni ormonali femminili sono indicate come uno dei fattori che contribuiscono alla maggiore diffusione del disturbo tra le donne.

(Adnkronos) – L'insonnia è un disturbo caratterizzato da difficoltà ad addormentarsi, a mantenere il sonno durante la notte oppure da risvegli mattutini precoci che impediscono di riposare in modo adeguato. Le cause possono essere molteplici: stress, ansia, abitudini scorrette, condizioni mediche, variazioni ormonali e fattori ambientali. Per questo è importante riconoscerla e intervenire con strategie adeguate che includono una corretta igiene del sonno, tecniche di rilassamento, supporto psicologico e, quando necessario, trattamenti specifici. In occasione della Giornata mondiale del sonno che si celebra ogni anno il secondo venerdì di marzo, Synlab accende i riflettori sull'insonnia e in particolare sul ruolo del sonno nella salute femminile lungo tutte le fasi della vita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

