Parcheggi con la sbarra la novità Si può pagare anche con Telepass

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla fine del mese, tutti i parcheggi pubblici gestiti da Sigerico consentiranno il pagamento tramite Telepass. La novità riguarda l’introduzione di un sistema che permette di pagare senza usare monete o carte, semplificando l’accesso e l’uscita dai parcheggi. Questa modifica riguarda esclusivamente le strutture di proprietà pubblica e sarà operativa già dai prossimi giorni.

Dalla fine del mese i parcheggi gestiti da Sigerico, quindi di fatto tutti quelli pubblici, potranno essere pagati anche attraverso il sistema Telepass. Niente più bigliettini e pagamenti alle casse, per chi possiede il sistema utilizzato per le autostrade, anche se dovranno essere utilizzati accorgimenti da parte di chi utilizza abbonamenti, Sostapay o tariffe speciali. L’addebito tramite Telepass sarà infatti a tariffa intera, come ovviare allora al rischio addebiti non corrispondenti al sistema scelto? Sarà necessario, raccomanda Sigerico, "rimuovere o schermare il telepass per evitare addebiti non desiderati; l’utilizzo del telepass non da diritto a tariffe speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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