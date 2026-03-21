Parcheggi con la sbarra la novità Si può pagare anche con Telepass

A partire dalla fine del mese, tutti i parcheggi pubblici gestiti da Sigerico consentiranno il pagamento tramite Telepass. La novità riguarda l’introduzione di un sistema che permette di pagare senza usare monete o carte, semplificando l’accesso e l’uscita dai parcheggi. Questa modifica riguarda esclusivamente le strutture di proprietà pubblica e sarà operativa già dai prossimi giorni.

Dalla fine del mese i parcheggi gestiti da Sigerico, quindi di fatto tutti quelli pubblici, potranno essere pagati anche attraverso il sistema Telepass. Niente più bigliettini e pagamenti alle casse, per chi possiede il sistema utilizzato per le autostrade, anche se dovranno essere utilizzati accorgimenti da parte di chi utilizza abbonamenti, Sostapay o tariffe speciali. L’addebito tramite Telepass sarà infatti a tariffa intera, come ovviare allora al rischio addebiti non corrispondenti al sistema scelto? Sarà necessario, raccomanda Sigerico, "rimuovere o schermare il telepass per evitare addebiti non desiderati; l’utilizzo del telepass non da diritto a tariffe speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parcheggi con la sbarra, la novità . Si può pagare anche con Telepass Articoli correlati Autobus, i biglietti di Autolinee Toscane in tutta la Toscana anche con l'app TelepassVia libera all'acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico urbano e extraurbano di tutte le città della Toscana, Firenze ovviamente inclusa, per... Iran, Meloni: "Manifestare per i propri diritti non si può pagare con la vita"“Per quello che riguarda l’Iran penso che dobbiamo lavorare per una de-escalation, è quello che l’Italia continua a fare, ne ho parlato tra l’altro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parcheggi con la sbarra la novità Si... Temi più discussi: Sbarra per chiudere il parcheggio del condominio, negozianti sul piede di guerra: Così perdiamo clienti; Parcheggi con la sbarra, la novità . Si può pagare anche con Telepass; Parcheggi in tilt a Vicenza: nuovi impianti per i park a sbarra; Calolziocorte, convenzione per i parcheggi di Rossino. Sbarra per chiudere il parcheggio del condominio, negozianti sul piede di guerra. Sindaco e vigili in sopralluogo per tentare la mediazioneCADONEGHE (PADOVA) - Sbarra della discordia: polizia locale e sindaco in sopralluogo. La tensione tra i residenti del condominio Al Bosco di via XXV Aprile e i commercianti resta ... ilgazzettino.it Sbarra per chiudere il parcheggio del condominio, negozianti sul piede di guerra: «Così perdiamo clienti»CADONEGHE (PADOVA) - «Così perdiamo i clienti». Scoppia la protesta dei negozianti dopo l'installazione di una sbarra all'ingresso del parcheggio del condominio ... ilgazzettino.it Stop ai parcheggi Kiss and buy, dedicati alla sosta breve gratuita (per un massimo di trenta minuti) per agevolare gli acquisti e le commissioni veloci facebook Olbia, trovato dai colleghi morto in auto nei parcheggi dell’ospedale x.com