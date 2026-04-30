Io sono sempre trasparente Rocchi parla a Le Iene Ecco cosa accadeva al Var

Durante la puntata di giovedì 30 aprile, Le Iene hanno intervistato Gianluca Rocchi, l’arbitro che ha dichiarato di essere sempre trasparente. La trasmissione ha cercato di ricostruire quanto accaduto in relazione alle decisioni prese al Var, nel momento in cui l’ultimo scandalo arbitrale ha coinvolto il calcio italiano. Le dichiarazioni di Rocchi sono state raccolte prima che si scatenasse il caso pubblico.

Mentre l’ultimo scandalo arbitrale scuote il calcio italiano, anche Le Iene, Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno provato a ricostruire la vicenda nella puntata di giovedì 30 aprile, portando raccogliendo le dichiarazioni proprio di Gianluca Rocchi, prima che scoppiasse il caso. Finito nella bufera, l’ex designatore arbitrale, si è ufficialmente autosospeso dal proprio incarico a seguito dell’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di frode sportiva. Al centro dell’inchiesta c’è il caso della presunta bussata al Var: un segnale fisico (un colpo sui monitor della sala Var) usato dai vertici arbitrali per condizionare chi era al video.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Io sono sempre trasparente”. Rocchi parla a Le Iene. Ecco cosa accadeva al Var Notizie correlate Inchiesta arbitri, la ricostruzione de Le Iene. Rocchi: «Io trasparente». De Meo mima i gesti. Cosa è successodi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, Le Iene hanno ricostruito quanto successo attraverso le dichiarazioni dei protagonisti. Serie A, Rocchi rompe il silenzio: “Io sono trasparente con tutti su tutto”Dopo lunghi giorni di silenzio, Gianluca Rocchi, ex arbitro di Serie A ed ex designatore arbitrale, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo lo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rocchi parla alle Iene dopo l’indagine della Procura: Io trasparente; Mostrate le intercettazioni, Imbarazzo e veleni: l'analisi del terremoto a Pressing; Suzuki cuore d'oro: un gesto dell'estremo difensore del Parma non è passato inosservato; Calcio Live News: Rocchi si difende alle Iene, concluso l'interrogatorio di Gervasoni. Io sono sempre trasparente. Rocchi parla a Le Iene. Ecco cosa accadeva al VarAl centro del servizio delle Iene c’è la presunta bussata al Var, utilizzata per orientare chi era chiamato a valutare l’episodio davanti agli schermi. Rocchi però si difende dalle accuse ... ilgiornale.it Inchiesta arbitri, Rocchi alle Iene: Io sempre trasparente(ANSA) - ROMA, 30 APR - Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. E' quanto ha detto alle 'Iene' ... firenzeviola.it #Rocchi, quindi la bussata era regolare . Rileggiamo gli attacchi al designstore e anche le accuse . Chiedo alla @FIGC di ascoltare audio Var @Inter Rpma si rigore di N'dica su Bisseck x.com Il Fatto Quotidiano. . Gianluca Rocchi è l’ex designatore degli arbitri di Serie A, bussa al vetro della sala Var di Lissone. Il messaggio Va dato un calcio di rigore. Succede durante Udinese-Parma. Ma per gli inquirenti non è un caso isolato. Ce ne parla @dani - facebook.com facebook