Pitture di filo in Comune un viaggio tra gli arazzi e la storia di Modena

Da modenatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio, alle 15.15, il Palazzo comunale apre le porte a una nuova visita tematica dal titolo "Illusioni e telai alla moda dei francesi. Trame e orditi a rappresentare la pace", un appuntamento che invita a scoprire uno degli ambienti più suggestivi delle Sale storiche. Il ritrovo è.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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