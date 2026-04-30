Pitture di filo in Comune un viaggio tra gli arazzi e la storia di Modena

Domenica 3 maggio, alle 15.15, il Palazzo comunale apre le porte a una nuova visita tematica dal titolo "Illusioni e telai alla moda dei francesi. Trame e orditi a rappresentare la pace", un appuntamento che invita a scoprire uno degli ambienti più suggestivi delle Sale storiche. Il ritrovo è.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Tre ore faccia a faccia su degrado s sicurezza tra Comune e "Modena merita di più". In arrivo anche gli assistenti civiciUn confronto lungo e approfondito fra l'Amministrazione e il comitato, che ha "mappato" le situazioni più critiche in città.

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