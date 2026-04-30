Pistons in rimonta | Cunningham trilla con 45 punti e batte Orlando

I Detroit Pistons sono riusciti a recuperare una partita importante contro Orlando, vincendo 116-109. Cunningham ha segnato 45 punti, contribuendo alla vittoria che porta la serie sul 2-3. La partita si è giocata il 30 aprile, con i Pistons che hanno messo a segno una rimonta che lascia aperte le possibilità di qualificazione. La squadra ha dimostrato carattere in questa sfida.

? Cosa sapere Cunningham segna 45 punti e i Detroit Pistons battono Orlando 116-109 il 30 aprile.. La vittoria porta la serie sul 2-3 e mantiene aperta la rimonta dei Pistons.. I Detroit Pistons hanno strappato una vittoria fondamentale per 116-109 contro gli Orlando Magic nella notte del 30 aprile, portando la serie sul 2-3 e mantenendo accesa la speranza di rimonta dopo una stagione regolare conclusa in vetta. Il primo turno dei playoff NBA 2025-2026 si sta trasformando in un terreno di resistenza dove nessuna delle tre sfide disputate nell’ultima notte ha una squadra chiudere definitivamente il proprio destino. La tensione agonistica ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistons in rimonta: Cunningham trilla con 45 punti e batte Orlando Notizie correlate Leggi anche: I Thunder dominano i Suns ma perdono Williams. Cunningham rialza Detroit: con Orlando è 1-1 Cade Cunningham, stella dei Pistons, ha un polmone collassato2026-03-19 17:07:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Alla guardia dei Detroit... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (30 aprile): reagiscono i Detroit Pistons, i Rockets vincono ancora contro Los Angeles Lakers; I 39 punti di Cade Cunningham non bastano in Gara-1: Eravamo troppo contratti; Playoff NBA | Cunningham e Banchero 45 punti a testa, i Pistons battono i Magic (2-3). Playoff NBA | Cunningham e Banchero 45 punti a testa, i Pistons battono i Magic (2-3)Cade Cunningham si prende la scena di Gara 5 con una prova da riferimento assoluto per la franchigia, chiudendo con 45 punti e firmando il nuovo primato playoff dei Pistons. La sua conclusione ... pianetabasket.com I Pistons perdono la loro stella: collasso polmonare per Cunningham, fuori almeno due settimaneIl playmaker è uscito nella partita contro Washington dopo cinque minuti, Detroit, prima a Est, sta ancora valutando le sue condizioni ma spera di riaverlo per i playoff ... gazzetta.it PLAYOFFS - Cunningham salva i Pistons e li tieni in vita, Houston annulla il 2° Match-Point ai Lakers mentre Schroder conquista il primo per Cleveland - facebook.com facebook Orlando Magic. Pre-partita. L'handshake tra Bitadze e Penda. I Magic sono avanti 3-1 nella seria con i Pistons perchè sono stupefacenti dentro e fuori dal campo. #NBAtipo x.com