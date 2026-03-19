Cade Cunningham stella dei Pistons ha un polmone collassato

Cade Cunningham, giocatore dei Detroit Pistons, ha un polmone collassato e dovrà rimanere lontano dal campo per un lungo periodo. La notizia è stata diffusa recentemente e non sono stati fatti commenti ufficiali o polemiche sui social. La diagnosi riguarda la guardia della squadra, che si prepara a un periodo di recupero. La situazione ha suscitato immediatamente attenzione tra i tifosi e gli appassionati di basket.

2026-03-19 17:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Alla guardia dei Detroit Pistons Cade Cunningham è stato diagnosticato un polmone collassato e dovrà affrontare un lungo periodo in panchina. Il crollo è considerato lieve, secondo quanto riferito, e i Pistons stanno ancora valutando per quanto tempo Cunningham sarà indisponibile. C’è un certo ottimismo sul fatto che il due volte All-Star possa tornare in tempo per l’inizio dei playoff NBA, che inizieranno il 18 aprile. Cunningham, 24 anni, ha lasciato la partita di martedì contro i Washington Wizards nel primo quarto con quelli che la squadra inizialmente aveva descritto come spasmi alla schiena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati I Pistons perdono la loro stella: collasso polmonare per Cunningham, tempi di recupero da definireNell'ultima partita dei Pistons, giocata ieri contro Washington, Cade Cunningham ha subito un colpo fortuito alla schiena lottando su una palla... NBA, i risultati della notte (20 febbraio): Cunningham trascina, Pistons battono Knicks. Bene Clippers, Celtics e SpursMentre lontano dal parquet infuriano le questioni legate al contrasto del tanking, con proposte in corso da parte di Adam Silver e non solo, in NBA... Una raccolta di contenuti su Cade Cunningham Temi più discussi: Detroit Pistons, allarme Cade Cunningham: fuori per spasmi alla schiena; Il paradosso di Shai: più domina, più i dubbi crescono su di lui; La stella dei Pistons Cade Cunningham lascia la partita dei Wizards a causa di spasmi alla schiena; Nba, Adebayo leggendario: segna 83 punti contro Washington e supera Bryant!. Tegola Pistons: la stella Cade Cunningham è out a tempo indeterminatoArriva una tegola pesantissima per i Detroit Pistons: la loro stella Cade Cunningham dovrà restare lontano dai campi per un periodo prolungato dopo la diagnosi di pneumotorace ... pianetabasket.com I Pistons perdono la loro stella: collasso polmonare per Cunningham, tempi di recupero da definireIl playmaker è uscito nella partita contro Washington dopo cinque minuti, Detroit, prima a Est, sta ancora valutando le sue condizioni ma spero di riaverlo per i playoff ... gazzetta.it Tegola Pistons: la stella Cade Cunningham è out a tempo indeterminato #NBA | #pianetabasket x.com NBA - Brutte notizie in casa Detroit Pistons: a Cade Cunningham è stato diagnostico un collasso polmonare e si prevede che rimarrà OUT per un lungo periodo CJ McCollum ha già avuto a che fare con una situazione simile un paio di volte in passato, sa - facebook.com facebook