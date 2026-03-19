Cade Cunningham stella dei Pistons ha un polmone collassato

Da justcalcio.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cade Cunningham, giocatore dei Detroit Pistons, ha un polmone collassato e dovrà rimanere lontano dal campo per un lungo periodo. La notizia è stata diffusa recentemente e non sono stati fatti commenti ufficiali o polemiche sui social. La diagnosi riguarda la guardia della squadra, che si prepara a un periodo di recupero. La situazione ha suscitato immediatamente attenzione tra i tifosi e gli appassionati di basket.

2026-03-19 17:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Alla guardia dei Detroit Pistons Cade Cunningham è stato diagnosticato un polmone collassato e dovrà affrontare un lungo periodo in panchina. Il crollo è considerato lieve, secondo quanto riferito, e i Pistons stanno ancora valutando per quanto tempo Cunningham sarà indisponibile. C’è un certo ottimismo sul fatto che il due volte All-Star possa tornare in tempo per l’inizio dei playoff NBA, che inizieranno il 18 aprile. Cunningham, 24 anni, ha lasciato la partita di martedì contro i Washington Wizards nel primo quarto con quelli che la squadra inizialmente aveva descritto come spasmi alla schiena. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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