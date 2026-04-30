Pistola e droga in casa | arrestato sessantenne

Un uomo di sessant’anni è stato arrestato dopo una perquisizione nella sua abitazione, durante la quale sono stati trovati droga, una pistola e 45 proiettili. La polizia ha sequestrato l’arma e le munizioni, e ha portato l’uomo in questura per le procedure di rito. L’operazione è stata condotta senza incidenti e i dettagli sui successivi passaggi giudiziari non sono stati ancora resi noti.

Nel corso della perquisizione domiciliare oltre alla droga sono spuntati una pistola e 45 proiettili. Per lo spezzino è scattato l’arresto da parte dei militari della Guardia di finanza che l’altro pomeriggio hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura nei confronti di un sessantatreenne spezzino gravato da numerosi precedenti penali. Il personale del nucleo di polizia economico finanziaria diretto dal tenente colonnello Lorenzo Vanella ha trovato 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e seicento euro in contanti ma soprattuto una pistola modello Smith e Wesson con la matricola abrasa con 45 cartucce ancora inesplose.🔗 Leggi su Lanazione.it

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