Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione a Battipaglia che ha portato all’arresto di un uomo. Durante le verifiche, sono stati trovati in casa ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e un’arma clandestina. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo mirata al contrasto del traffico di droga e della presenza di armi illegali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’operazione dei Carabinieri porta all’arresto di un uomo trovato in possesso di ingenti quantitativi di stupefacenti e di un’arma clandestina. È quanto emerge dal comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Salerno. Il 5 aprile, a Battipaglia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di Fedele Salvatore, accusato di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per detenzione di arma clandestina”. L’intervento è scattato a seguito di una perquisizione condotta nell’ambito delle attività investigative. Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga: circa 433 grammi di cocaina, 277 grammi di hashish e 29 grammi di crack. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga e pistola clandestina in casa: arrestato a Battipaglia

Arzano, pistola clandestina in casa: blitz dei carabinieri dopo gli omicidi, arrestato 49enneControlli straordinari dei carabinieri nell’area a nord di Napoli dopo i recenti omicidi avvenuti tra Marano e Arzano.

Arzano, blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 49enne incensurato con una pistola clandestina in casaControlli straordinari dopo gli omicidi di Marano e Arzano: perquisizioni a tappeto nell’area nord di Napoli.

Temi più discussi: Già ai domiciliari e perquisito per droga aveva anche pistola e munizioni, arrestato nel Catanese; I carabinieri cercano droga in casa di un pregiudicato e trovano anche una pistola; Fiumefreddo di Sicilia, droga e pistola nascosta in casa; Sorpreso con la droga e arrestato.

Battipaglia: scoperto con droga pronta per lo spaccio e una pistola clandestina. ArrestatoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dispaccio e per detenzione di arma clandestina. ondanews.it

FAETO DROGA Shock a Faeto, pistola clandestina e droga in casa: arrestata giovane coppiaI due sono accusati di detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio ... statoquotidiano.it

CALTANISSETTA - Spaccio di droga online da 2 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha smantellato un traffico di stupefacenti tra Caltanissetta e Napoli gestito in un laboratorio e distribuito online. Scattano due arresti. Leggi su QdS.it https://qds.it/caltanissett - facebook.com facebook

Arrestato a Bali un cittadino britannico ricercato dall’Interpol per traffico di droga e riciclaggio: espulso verso l’Europa, era legato a una rete criminale globale x.com