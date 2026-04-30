A Pistoia il mercato del lavoro mostra segnali di contrazione, con circa 1.400 assunzioni in meno rispetto al passato. La tendenza negativa interessa diverse aree, e anche nei pochi settori che registrano un aumento, i dati non sono sufficienti a invertire il quadro complessivo. La città continua a confrontarsi con una diminuzione delle opportunità di impiego, riflesso di una situazione economica complessa e in evoluzione.

PISTOIA Comune denominatore: il segno meno. E anche laddove – a una sola voce – si registri un "più", non c’è di che sorridere. Sotto la lente ci sono i dati che riguardano le assunzioni nella provincia di Pistoia registrati e diffusi da Arti, l’agenzia regionale che si occupa di avviamento al lavoro relativi al quarto trimestre del 2025. Nel complesso la percentuale in perdita si quantifica in -1,99%, con il dato assoluto di 11.470 assunti (alla rilevazione precedente erano 11.702). A soffrire di più nel periodo è il settore "alberghi e ristoranti" (meno 400 posti), seguono i trasporti e il magazzinaggio (meno 150 unità) e a ruota il commercio e le pubbliche amministrazioni (meno 50 posti ciascuno).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, il lavoro perde quota. Mancano all’appello 1.400 assunzioni

Notizie correlate

Nuova Marecchiese: "Il progetto può partire ma mancano 400 milioni"Quattrocento milioni di euro per una nuova Marecchiese, ma ogni anno sul territorio ne potrebbero arrivare appena una decina da investire nei lavori.

Leggi anche: Il Blu Bergamo si ritira. Pistoia perde due punti

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pistoia, il lavoro perde quota. Mancano all’appello 1.400 assunzioni; Nuovo bando della Fondazione Caript da 200mila euro per le Borse Lavoro; Ultimi due licenziamenti alla Nesti Conserve: l’azienda sta per chiudere; Incidenti sul lavoro: 63enne perde la vita travolto dal suo furgone.

Pistoia, il lavoro perde quota. Mancano all’appello 1.400 assunzioniI dati dell’agenzia Arti confermano la flessione del 2,9% su base annua. I servizi alle imprese crescono solo grazie ai contratti precari . lanazione.it

Parità, sicurezza e stabilità. La lotta per il lavoro: C’è ancora molto da fareI rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme per il presente Pistoia la peggiore provincia in Toscana per tasso di occupazione. lanazione.it

C’è una parte di Pistoia che non si è mai abituata all’indifferenza. È la parte che sente come propri i temi della giustizia sociale, dell’ambiente, dei diritti, della dignità del lavoro. È la parte che sa che una città migliore non si costruisce da soli, ma mettendo insie - facebook.com facebook

Pistoia, da oltre 1000 giorni senza medico di base #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com